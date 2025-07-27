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Норрис: Пиастри заслужил победу, я бы не смог выиграть

Норрис: Пиастри заслужил победу, я бы не смог выиграть
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второе место в гонке Гран-при Бельгии.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
27 июля 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:25:22.601
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.415
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+20.185

«Оскар сегодня блестяще поработал, тут нечего сказать. Он был смелее в «Красной воде», получил слипстрим и вышел вперёд. Жаловаться мне не на что. Он лучше справился вначале, и на этом всё. После этого я уже не мог ничего сделать. Я бы хотел оказаться впереди, но Оскар сегодня заслужил. Я допустил пару ошибок, но он провёл идеальную гонку, так что я бы всё равно не смог победить.

Но я всё равно счастлив за команду — ещё один победный дубль. По-моему, первый для нас на этой трассе за многие годы. Заслуженный результат для команды. Следующий этап в Будапеште, это одна из моих любимых трасс, у меня хорошие воспоминания об этом месте, и обычно «Хунгароринг» подходит мне лучше, чем «Спа». В целом я доволен. Немного разочарован, но с нетерпением жду следующей недели», — сказал Норрис в интервью после финиша гонки.

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