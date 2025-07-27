Норрис: Пиастри заслужил победу, я бы не смог выиграть

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второе место в гонке Гран-при Бельгии.

«Оскар сегодня блестяще поработал, тут нечего сказать. Он был смелее в «Красной воде», получил слипстрим и вышел вперёд. Жаловаться мне не на что. Он лучше справился вначале, и на этом всё. После этого я уже не мог ничего сделать. Я бы хотел оказаться впереди, но Оскар сегодня заслужил. Я допустил пару ошибок, но он провёл идеальную гонку, так что я бы всё равно не смог победить.

Но я всё равно счастлив за команду — ещё один победный дубль. По-моему, первый для нас на этой трассе за многие годы. Заслуженный результат для команды. Следующий этап в Будапеште, это одна из моих любимых трасс, у меня хорошие воспоминания об этом месте, и обычно «Хунгароринг» подходит мне лучше, чем «Спа». В целом я доволен. Немного разочарован, но с нетерпением жду следующей недели», — сказал Норрис в интервью после финиша гонки.