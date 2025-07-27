Пиастри: знал, что мой лучший шанс на победу — это первый круг

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал победу в гонке Гран-при Бельгии.
«Живо, всё прошло очень живо. Я знал, что мой лучший шанс на победу — это первый круг. Если честно, я был расстроен, что старт решили давать с хода, думал, что потерял возможность. Но у меня получился хороший выход из первого поворота, а в «Красной воде» я отпустил газ настолько легко, насколько это было возможно. В остальном гонка прошла неплохо, но в концовке было сложнее.
Возможно, «медиум» на последних пяти-шести кругах был не лучшим выбором. Но в целом всё было под контролем. Вчера я был немного разочарован собой, но стартовать вторым оказалось не так уж плохо. Вернуться в Будапешт будет здорово, мне нравится эта трасса. Я одержал там первую победу», — сказал Пиастри в интервью после финиша гонки.
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