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Пиастри: знал, что мой лучший шанс на победу — это первый круг

Пиастри: знал, что мой лучший шанс на победу — это первый круг
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал победу в гонке Гран-при Бельгии.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
27 июля 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:25:22.601
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.415
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+20.185

«Живо, всё прошло очень живо. Я знал, что мой лучший шанс на победу — это первый круг. Если честно, я был расстроен, что старт решили давать с хода, думал, что потерял возможность. Но у меня получился хороший выход из первого поворота, а в «Красной воде» я отпустил газ настолько легко, насколько это было возможно. В остальном гонка прошла неплохо, но в концовке было сложнее.

Возможно, «медиум» на последних пяти-шести кругах был не лучшим выбором. Но в целом всё было под контролем. Вчера я был немного разочарован собой, но стартовать вторым оказалось не так уж плохо. Вернуться в Будапешт будет здорово, мне нравится эта трасса. Я одержал там первую победу», — сказал Пиастри в интервью после финиша гонки.

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