Общий зачёт Формулы-1 после ГП Бельгии: Пиастри оторвался от Норриса на 16 очков

По итогам Гран-при Бельгии Формулы-1 победитель гонки пилот «Макларена» Оскар Пиастри отыграл у Ландо Норриса семь очков и теперь опережает напарника на 16 баллов. Третье место по-прежнему занимает Макс Ферстаппен, но он проигрывает лидеру уже 81 балл.

Пьер Гасли, набрав один балл, опередил Лэнса Стролла и поднялся на 12-е место, а Лиам Лоусон отыграл сразу две позиции — он теперь 14-й, впереди Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 266 очков.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 250.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 185.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 157.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 139.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 109.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 63.

8. Александер Албон («Уильямс») — 54.

9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 37.

10. Эстебан Окон («Хаас») — 27.

В Кубке конструкторов преимущество «Макларена» достигло уже 268 очков — оно гарантирует команде первую строчку на несколько этапов вперёд. В борьбе за второе место «Феррари» теперь опережает «Мерседес» на 28 очков, четвёртую строчку занимает «Ред Булл».

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 516 очков.

2. «Феррари» — 248.

3. «Мерседес» — 220.

4. «Ред Булл» — 192.

5. «Уильямс» — 70.

6. «Кик-Заубер» — 43.

7. «Рейсинг Буллз» — 41.

8. «Астон Мартин» — 36.

9. «Хаас» — 35.

10. «Альпин» — 20.