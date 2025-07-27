Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Общий зачёт Формулы-1 после ГП Бельгии: Пиастри оторвался от Норриса на 16 очков

Общий зачёт Формулы-1 после ГП Бельгии: Пиастри оторвался от Норриса на 16 очков
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам Гран-при Бельгии Формулы-1 победитель гонки пилот «Макларена» Оскар Пиастри отыграл у Ландо Норриса семь очков и теперь опережает напарника на 16 баллов. Третье место по-прежнему занимает Макс Ферстаппен, но он проигрывает лидеру уже 81 балл.

Пьер Гасли, набрав один балл, опередил Лэнса Стролла и поднялся на 12-е место, а Лиам Лоусон отыграл сразу две позиции — он теперь 14-й, впереди Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 266 очков.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 250.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 185.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 157.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 139.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 109.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 63.
8. Александер Албон («Уильямс») — 54.
9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 37.
10. Эстебан Окон («Хаас») — 27.

В Кубке конструкторов преимущество «Макларена» достигло уже 268 очков — оно гарантирует команде первую строчку на несколько этапов вперёд. В борьбе за второе место «Феррари» теперь опережает «Мерседес» на 28 очков, четвёртую строчку занимает «Ред Булл».

Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 516 очков.
2. «Феррари» — 248.
3. «Мерседес» — 220.
4. «Ред Булл» — 192.
5. «Уильямс» — 70.
6. «Кик-Заубер» — 43.
7. «Рейсинг Буллз» — 41.
8. «Астон Мартин» — 36.
9. «Хаас» — 35.
10. «Альпин» — 20.

Материалы по теме
Норрис в двух ошибках от победы, Хэмилтон прорвался в топ-10! Каким был ГП Бельгии Ф-1
Live
Норрис в двух ошибках от победы, Хэмилтон прорвался в топ-10! Каким был ГП Бельгии Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android