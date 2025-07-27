Ферстаппен к паузе точно не опустится на 4-е место. Это считали условием разрыва контракта

После финиша на четвёртом месте в гонке Гран-при Бельгии Формулы-1 нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в споре за третье место опережает в личном зачёте британского представителя «Мерседеса» Джорджа Расселла на 28 очков — 185 баллов против 157.

Таким образом, даже если Расселл выиграет Гран-при Венгрии, а Ферстаппен не наберёт очков, то голландец к летней паузе останется на третьем месте. При этом ряд источников сообщал, что именно падение ниже третьей позиции позволяет Ферстаппену активировать опцию о разрыве контракта с «Ред Булл». Соответственно, теперь воспользоваться такой опцией гарантированно нельзя.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 266 очков.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 250.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 185.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 157.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 139.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 109.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 63.

8. Александер Албон («Уильямс») — 54.

9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 37.

10. Эстебан Окон («Хаас») — 27.