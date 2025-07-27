Браун: на старте у Норриса возникла проблема с батареей

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун рассказал о проблеме с батареей у Ландо Норриса, возникшей на старте гонки Гран-при Бельгии.

«У нас была небольшая проблема c батареей, которую нам нужно исследовать, и, думаю, это точно не помогло Ландо. Она возникла на старте. На старте у нас были трудности с работой батареи. Она длилась недолго – по большей части на подъёме к «Радийону». Была ли такая же проблема у Оскара Пиастри? Позвольте мне всё внимательно изучить. Могу только сказать, что на старте была проблема с батареей», – приводит слова Зака Брауна Sky Sports.

Напомним, победу в гонке одержал Оскар Пиастри, обогнав Норриса на первом боевом круге гонки.