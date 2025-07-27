Браун: на старте у Норриса возникла проблема с батареей
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун рассказал о проблеме с батареей у Ландо Норриса, возникшей на старте гонки Гран-при Бельгии.
Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
27 июля 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:25:22.601
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.415
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+20.185
«У нас была небольшая проблема c батареей, которую нам нужно исследовать, и, думаю, это точно не помогло Ландо. Она возникла на старте. На старте у нас были трудности с работой батареи. Она длилась недолго – по большей части на подъёме к «Радийону». Была ли такая же проблема у Оскара Пиастри? Позвольте мне всё внимательно изучить. Могу только сказать, что на старте была проблема с батареей», – приводит слова Зака Брауна Sky Sports.
Напомним, победу в гонке одержал Оскар Пиастри, обогнав Норриса на первом боевом круге гонки.
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