Норрис оценил влияние проблем с батареей на проигранный старт Гран-при Бельгии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о влиянии проблемы с батареей, возникшей на старте гонки Гран-при Бельгии.

«Проблема с батареей не стоила мне старта. Это был слипстрим, и мы это уже видели в субботу. Слипстрим, особенно в дождь и особенно когда ты лидер и тебе приходится проталкиваться через первый слой воды. Это означает, что эффект преследования здесь даже выше, чем обычно.

Первый поворот я прошёл не лучшим образом, так что мне нужно оценить ситуацию. Я не говорю, что я справился с задачей лучше всех, но, похоже, в эти выходные на прямой был встречный ветер, и удержаться было почти невозможно.

Не на что жаловаться. В остальном гонка была хорошей. Я хорошо постарался. Я атаковал, но недостаточно», – приводит слова Ландо Норриса Sky Sports.

Напомним, победу в гонке одержал Оскар Пиастри, обогнав Норриса на первом боевом круге гонки.