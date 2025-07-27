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Норрис оценил влияние проблем с батареей на проигранный старт Гран-при Бельгии

Норрис оценил влияние проблем с батареей на проигранный старт Гран-при Бельгии
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о влиянии проблемы с батареей, возникшей на старте гонки Гран-при Бельгии.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
27 июля 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:25:22.601
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.415
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+20.185

«Проблема с батареей не стоила мне старта. Это был слипстрим, и мы это уже видели в субботу. Слипстрим, особенно в дождь и особенно когда ты лидер и тебе приходится проталкиваться через первый слой воды. Это означает, что эффект преследования здесь даже выше, чем обычно.

Первый поворот я прошёл не лучшим образом, так что мне нужно оценить ситуацию. Я не говорю, что я справился с задачей лучше всех, но, похоже, в эти выходные на прямой был встречный ветер, и удержаться было почти невозможно.

Не на что жаловаться. В остальном гонка была хорошей. Я хорошо постарался. Я атаковал, но недостаточно», – приводит слова Ландо Норриса Sky Sports.

Напомним, победу в гонке одержал Оскар Пиастри, обогнав Норриса на первом боевом круге гонки.

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