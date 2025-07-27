Расселл: пятое место — максимум, чего мы могли добиться

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал пятый результат по итогам Гран-при Бельгии.

«Пятое место – это максимум, которого мы могли сегодня добиться. Наш темп был не таким сильным по сравнению с нашими постоянными соперниками, из-за чего нам пришлось идти на пятом месте в гордом одиночестве. Оказаться на такой позиции – это разочарование, но такова реальность нашего уикенда.

Уикенд получился для нас не особо впечатляющим. Нам нужно быстро проанализировать, что произошло здесь, в Спа. У нас есть несколько идей, почему мы уступили нашим соперникам в последних гонках. До летнего перерыва у нас ещё есть один Гран-при, чтобы исправить ситуацию, и на этом мы сосредоточимся в Будапеште в следующие выходные», – приводит слова Джорджа Расселла пресс-служба команды.