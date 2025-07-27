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Антонелли: к сожалению, трасса быстро высохла

Антонелли: к сожалению, трасса быстро высохла
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал 16-й результат по итогам Гран-при Бельгии.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
27 июля 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:25:22.601
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.415
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+20.185

«Мы решили изменить настройки в преддверии сегодняшней дождевой гонки, и на первых кругах это оказалось полезным. Машина ощущалась хорошо, мне удалось совершить несколько обгонов и отыграться. К сожалению, трасса быстро высохла, и до конца гонки мы проигрывали на прямых некоторым машинам, с которыми гонялись. Несмотря на то что нам удавалось держаться близко к соперникам, нам не удалось совершить ни одного обгона.

Это заставило нас попробовать что-то другое и перейти на стратегию двух пит-стопов. Но результат оказался таким же, мы застряли за «Хаасом» Эстебана Окона. Уикенд в Спа выдался непростым, но в Будапеште у нас есть шанс перезагрузиться и сразу же вернуться сильнее. Мы хотим подойти к летнему перерыву с хорошим настроем, и я, и команда сосредоточены на этом», – приводит слова Джорджа Расселла пресс-служба команды.

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