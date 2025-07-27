«Нам нужно разобраться». Эстебану Окону перепутали комплект шин

Пилот «Хааса» Эстебан Окон прокомментировал 15-й результат по итогам Гран-при Бельгии.

«Думаю, сегодня мы всё сделали не так, к сожалению. Нам как команде нужно всё свести воедино. У нас был достойный темп машины, особенно в более поздней части гонки, когда трасса была сухой. Мы на два круга дольше, чем нужно, оставались на промежуточных шинах, а затем я перешёл на уже использованный комплект «медиума» — нам нужно разобраться в причинах, ведь это очевидно привело к потере скорости», – приводит слова Эстебана Окона пресс-служба команды.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри.