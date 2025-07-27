«Нам нужно разобраться». Эстебану Окону перепутали комплект шин
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Пилот «Хааса» Эстебан Окон прокомментировал 15-й результат по итогам Гран-при Бельгии.
Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
27 июля 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:25:22.601
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.415
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+20.185
«Думаю, сегодня мы всё сделали не так, к сожалению. Нам как команде нужно всё свести воедино. У нас был достойный темп машины, особенно в более поздней части гонки, когда трасса была сухой. Мы на два круга дольше, чем нужно, оставались на промежуточных шинах, а затем я перешёл на уже использованный комплект «медиума» — нам нужно разобраться в причинах, ведь это очевидно привело к потере скорости», – приводит слова Эстебана Окона пресс-служба команды.
Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри.
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