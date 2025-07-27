Оливер Берман рассказал о проблеме, стоившей ему финиша в очках

Пилот «Хааса» Оливер Берман прокомментировал 15-й результат по итогам Гран-при Бельгии.
«Думаю, мы чуть затянули с первым пит-стопом и переходом на шины «медиум». Из-за этого я вылетел за пределы очковой зоны на 11-е место. К сожалению, возникла проблема с двигателем — из-за неё я потерял три места, ведь на самом деле я находился впереди Гасли перед этой проблемой — с учётом, что Хюлькенберг останавливался дважды, я бы оказался десятым. Пришлось всю гонку справляться с этой проблемой.
Ощущения от машины были фантастическими, но я просто не мог обогнать — было очень больно! Думаю, мы можем сохранять позитивный настрой перед Венгрией. Мы были быстры в этот уикенд, а «Хунгароринг» должен нам хорошо подойти», – приводит слова Оливера Бермана пресс-служба команды.
Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри.
- 27 июля 2025
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