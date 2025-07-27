Ван Харен: Макс Ферстаппен будет выступать за «Ред Булл» в 2026 году

Авторитетный нидерландский журналист Эрик ван Харен сообщил, что четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен принял окончательное решение остаться в «Ред Булл» на следующий сезон. К тому же после четвёртого результата на Гран-при Бельгии Ферстаппена не осталось юридических рычагов для досрочного расторжения контракта с командой.

«Для тех, кто всё ещё сомневался: Макс Ферстаппен будет выступать за «Ред Булл» и в 2026 году. Ферстаппен больше не сможет воспользоваться правом на досрочный уход, потому что к летнему перерыву он в любом случае будет третьим. Но это всего лишь формальность. Он уже решил, что хочет остаться», — написал ван Харен в соцсетях.