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Ник Кэссиди выиграл третью гонку Формулы-Е подряд и стал вице-чемпионом серии

В воскресенье, 27 июля, в Лондоне прошла вторая гонка очередного этапа Формулы-Е в сезоне 2025 года — Гран-при Лондона. Победу одержал новозеландский гонщик команды «Ягуар» Ник Кэссиди. Вторым к финишу пришёл нидерландский гонщик «Махиндры» Ник де Врис, третьим финишировал представитель Швейцарии Себастьен Буэми из «Энвижена».

Формула-Е. 15-й этап. Лондон. Первая гонка

1. Ник Кэссиди (Jaguar TCS Racing) — 47:25:718.

2. Ник де Врис (Mahindra Racing) +13.581.

3. Себастьен Буэми (Envision Racing) +14.964.

4. Джейк Деннис (Andretti Formula E) +15.610.

5. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing) +18.129.

6. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) +18.428.

7. Максимилиан Гюнтер (DS Penske) +19.106.

8. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) +21.431.

9. Лукас Ди Грасси (Lola Yamaha ABT) +22.693.

10. Давид Бекман (Cupra Kiro) +23.388.