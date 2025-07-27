Ник Кэссиди выиграл третью гонку Формулы-Е подряд и стал вице-чемпионом серии

В воскресенье, 27 июля, в Лондоне прошла вторая гонка очередного этапа Формулы-Е в сезоне 2025 года — Гран-при Лондона. Победу одержал новозеландский гонщик команды «Ягуар» Ник Кэссиди. Вторым к финишу пришёл нидерландский гонщик «Махиндры» Ник де Врис, третьим финишировал представитель Швейцарии Себастьен Буэми из «Энвижена».
Формула-Е. 15-й этап. Лондон. Первая гонка
1. Ник Кэссиди (Jaguar TCS Racing) — 47:25:718.
2. Ник де Врис (Mahindra Racing) +13.581.
3. Себастьен Буэми (Envision Racing) +14.964.
4. Джейк Деннис (Andretti Formula E) +15.610.
5. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing) +18.129.
6. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) +18.428.
7. Максимилиан Гюнтер (DS Penske) +19.106.
8. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) +21.431.
9. Лукас Ди Грасси (Lola Yamaha ABT) +22.693.
10. Давид Бекман (Cupra Kiro) +23.388.
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