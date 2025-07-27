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В «Рейсинг Буллз» рассказали о серьёзной проблеме с болидом Хаджара

В «Рейсинг Буллз» рассказали о серьёзной проблеме с болидом Хаджара
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Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн подвёл итоги Гран-при Бельгии.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
27 июля 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:25:22.601
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.415
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+20.185

«Прежде всего мы должны извиниться перед Исаком. У него была проблема с машиной, которую мы фиксировали с восьмого круга гонки. Она приводила к большой потере скорости на прямых и стоило ему немалого времени по ходу гонки. Досадно, ведь весь уикенд у него была отличная машина и отличный темп. Уверен, если бы не проблема, результат был бы совсем другим.

У Лима гонка вышла практически идеальной, он здорово сохранял шины — и промежуточные, и слики. Он был силён и смог оторваться от Бортолето позади себя, а вообще был очень доволен машиной», — приводит слова Пермейна пресс-служба команды.

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