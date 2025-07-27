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«Стоило стартовать сразу же». Ферстаппен раскритиковал ФИА за решение отложить старт

«Стоило стартовать сразу же». Ферстаппен раскритиковал ФИА за решение отложить старт
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскритиковал дирекцию Гран-при Бельгии за решение отложить старт гонки.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
27 июля 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:25:22.601
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.415
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+20.185

«Ситуация разочаровывает, после Сильверстоуна мы говорили о том, чтобы быть более осторожными в решениях. Но сегодня для меня была другая крайность. Когда стоило начинать гонку? Сразу же. Даже дождя уже не было. Конечно, между первым и пятым поворотом было много воды, но если проехать два-три круга за машиной безопасности, то там было бы намного чище, а остальная часть трассы была бы в любом случае готова к гонке.

Я знал, что после Сильверстоуна они будут немного осторожнее, но это тоже было нелогично. Проще тогда дождаться полного высыхания трассы и стартовать на сликах. Потому что для меня это не совсем гонки в дождевых условиях», — приводит слова Ферстаппена The Race.

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