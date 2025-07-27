«Стоило стартовать сразу же». Ферстаппен раскритиковал ФИА за решение отложить старт

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскритиковал дирекцию Гран-при Бельгии за решение отложить старт гонки.
«Ситуация разочаровывает, после Сильверстоуна мы говорили о том, чтобы быть более осторожными в решениях. Но сегодня для меня была другая крайность. Когда стоило начинать гонку? Сразу же. Даже дождя уже не было. Конечно, между первым и пятым поворотом было много воды, но если проехать два-три круга за машиной безопасности, то там было бы намного чище, а остальная часть трассы была бы в любом случае готова к гонке.
Я знал, что после Сильверстоуна они будут немного осторожнее, но это тоже было нелогично. Проще тогда дождаться полного высыхания трассы и стартовать на сликах. Потому что для меня это не совсем гонки в дождевых условиях», — приводит слова Ферстаппена The Race.
- 27 июля 2025
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