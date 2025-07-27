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Хэмилтон не смог атаковать Албона перед финишем Гран-при Бельгии из-за нехватки топлива

Хэмилтон не смог атаковать Албона перед финишем Гран-при Бельгии из-за нехватки топлива
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Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон сообщил, что не сумел провести атаку на гонщика «Уильямса» Алекса Албона из-за нехватки топлива.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
27 июля 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:25:22.601
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.415
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+20.185

«Думаю, в самом конце я мог бы атаковать его, но нам не хватило топлива. В принципе, у нас не было достаточно топлива для тех настроек, что мы выбрали», — сказал Хэмилтон в интервью после гонки.

Примечательно, что ещё во время заезда Хэмилтон спрашивал у капитанского мостика «Феррари», что ему делать в сложившейся ситуации с топливом.

Напомним, Льюис финишировал в гонке на седьмой позиции, Албон пришёл к финишу шестым. Победу одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

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