Хэмилтон не смог атаковать Албона перед финишем Гран-при Бельгии из-за нехватки топлива

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон сообщил, что не сумел провести атаку на гонщика «Уильямса» Алекса Албона из-за нехватки топлива.

«Думаю, в самом конце я мог бы атаковать его, но нам не хватило топлива. В принципе, у нас не было достаточно топлива для тех настроек, что мы выбрали», — сказал Хэмилтон в интервью после гонки.

Примечательно, что ещё во время заезда Хэмилтон спрашивал у капитанского мостика «Феррари», что ему делать в сложившейся ситуации с топливом.

Напомним, Льюис финишировал в гонке на седьмой позиции, Албон пришёл к финишу шестым. Победу одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри.