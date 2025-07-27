«Они переусердствовали». Хэмилтон недоволен решением дать старт в Спа с хода

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон раскритиковал дирекцию гонки Гран-при Бельгии за решение провести старт с хода.

«Я бы сказал, что мы начали гонку немного поздновато. Я всё время кричал, что мы готовы. Думаю, дирекция гонки слишком остро реагирует после прошлого Гран-при, когда мы попросили их не начинать гонку слишком рано из-за плохой видимости. Я думаю, в эти выходные они просто немного переусердствовали, потому что нам не нужен был старт с хода.

Моя машина была подготовлена к дождевым условиям, а они ждали, пока трасса высохнет. Мы определённо могли бы стартовать с места. Брызг почти не было, так что они определённо могли это сделать», — цитирует Хэмилтона RacingNews365.