Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лоран Мекис извинился перед Юки Цунодой

Лоран Мекис извинился перед Юки Цунодой
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис извинился перед японским гонщиком команды Юки Цунодой за неверно выбранное время пит-стопа в ходе Гран-при Бельгии.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
27 июля 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:25:22.601
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.415
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+20.185

«Мы зазвали Юки на пит-стоп слишком поздно, что стоило ему нескольких позиций. Приношу ему свои извинения, ведь до этого момента он хорошо шёл. Команда была готова, просто мы зазвали его слишком поздно. В следующий раз мы исправим ситуацию.

Вчера он провёл очень сильную квалификацию. Мы добавили новинки на машину прямо перед квалификацией. К таким условиям очень сложно адаптироваться, но он проделал хорогшую работу, я рад за Юки. Сегодня у него тоже был правильный темп, и он, безусловно, был готов заработать несколько очков, но так сложилось. В эти выходные мы сделали хороший шаг вперёд и, надеюсь, продолжим в Будапеште», — приводит слова Мекиса RaceFans.

Материалы по теме
Судьбу гонки Ф-1 в Спа решил обгон на первом же боевом круге. Гран-при всё-таки не смыло
Судьбу гонки Ф-1 в Спа решил обгон на первом же боевом круге. Гран-при всё-таки не смыло
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android