Лоран Мекис извинился перед Юки Цунодой

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис извинился перед японским гонщиком команды Юки Цунодой за неверно выбранное время пит-стопа в ходе Гран-при Бельгии.

«Мы зазвали Юки на пит-стоп слишком поздно, что стоило ему нескольких позиций. Приношу ему свои извинения, ведь до этого момента он хорошо шёл. Команда была готова, просто мы зазвали его слишком поздно. В следующий раз мы исправим ситуацию.

Вчера он провёл очень сильную квалификацию. Мы добавили новинки на машину прямо перед квалификацией. К таким условиям очень сложно адаптироваться, но он проделал хорогшую работу, я рад за Юки. Сегодня у него тоже был правильный темп, и он, безусловно, был готов заработать несколько очков, но так сложилось. В эти выходные мы сделали хороший шаг вперёд и, надеюсь, продолжим в Будапеште», — приводит слова Мекиса RaceFans.