Марко рассказал об ошибке команды, которая стоила Ферстаппену подиума

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признал, что в команде допустили ошибку при выборе настроек на гонку Гран-при Бельгии, сделав ставку на дождь.

«Мы просто не могли поддерживать темп лидеров. Настройки машины в большей степени были подобраны под дождь, в итоге оказалось, что наша машина была просто слишком медленной на первом секторе.

Если бы мы выбрали те настройки, что использовали в спринте, то это бы улучшило нашу ситуацию. Но у Макса просто не было возможности обогнать «Феррари» Леклера. У нас будут новинки на этапе в Венгрии. Посмотрим, что получится там», — приводит слова Марко GPBlog.