Марко рассказал об ошибке команды, которая стоила Ферстаппену подиума
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признал, что в команде допустили ошибку при выборе настроек на гонку Гран-при Бельгии, сделав ставку на дождь.
Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
27 июля 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:25:22.601
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.415
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+20.185
«Мы просто не могли поддерживать темп лидеров. Настройки машины в большей степени были подобраны под дождь, в итоге оказалось, что наша машина была просто слишком медленной на первом секторе.
Если бы мы выбрали те настройки, что использовали в спринте, то это бы улучшило нашу ситуацию. Но у Макса просто не было возможности обогнать «Феррари» Леклера. У нас будут новинки на этапе в Венгрии. Посмотрим, что получится там», — приводит слова Марко GPBlog.
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