«Лучше перебдеть». Сайнс поддержал решение дирекции Гран-при Бельгии отложить старт

Испанский пилот «Уильямса» Карлос Сайнс поддержал решение дирекции гонки Гран-при Бельгии отложить старт гонки в связи со сложными погодными условиями.

«На обычной трассе да, я думаю, мы могли бы стартовать, может быть, на 5–10 минут раньше. В Спа, учитывая историю этой трассы, лучше перебдеть, чем недобдеть. Вы, ребята, смогли посмотреть всю гонку, вы смогли увидеть её целиком, так что я не думаю, что это было плохое решение.

Я уважаю директора гонки, потому что после Сильверстоуна и аварий там он сказал нам, что будет действовать безопаснее, и он так и сделал», — приводит слова Карлоса Сайнса Motorsport.