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«Лучше перебдеть». Сайнс поддержал решение дирекции Гран-при Бельгии отложить старт

«Лучше перебдеть». Сайнс поддержал решение дирекции Гран-при Бельгии отложить старт
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Испанский пилот «Уильямса» Карлос Сайнс поддержал решение дирекции гонки Гран-при Бельгии отложить старт гонки в связи со сложными погодными условиями.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
27 июля 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:25:22.601
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.415
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+20.185

«На обычной трассе да, я думаю, мы могли бы стартовать, может быть, на 5–10 минут раньше. В Спа, учитывая историю этой трассы, лучше перебдеть, чем недобдеть. Вы, ребята, смогли посмотреть всю гонку, вы смогли увидеть её целиком, так что я не думаю, что это было плохое решение.

Я уважаю директора гонки, потому что после Сильверстоуна и аварий там он сказал нам, что будет действовать безопаснее, и он так и сделал», — приводит слова Карлоса Сайнса Motorsport.

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