«Лучше перебдеть». Сайнс поддержал решение дирекции Гран-при Бельгии отложить старт
Поделиться
Испанский пилот «Уильямса» Карлос Сайнс поддержал решение дирекции гонки Гран-при Бельгии отложить старт гонки в связи со сложными погодными условиями.
Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
27 июля 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:25:22.601
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.415
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+20.185
«На обычной трассе да, я думаю, мы могли бы стартовать, может быть, на 5–10 минут раньше. В Спа, учитывая историю этой трассы, лучше перебдеть, чем недобдеть. Вы, ребята, смогли посмотреть всю гонку, вы смогли увидеть её целиком, так что я не думаю, что это было плохое решение.
Я уважаю директора гонки, потому что после Сильверстоуна и аварий там он сказал нам, что будет действовать безопаснее, и он так и сделал», — приводит слова Карлоса Сайнса Motorsport.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 июля 2025
-
00:46
-
00:46
- 27 июля 2025
-
23:49
-
23:44
-
23:39
-
22:58
-
22:25
-
21:54
-
21:50
-
21:46
-
21:20
-
21:18
-
20:57
-
20:54
-
20:26
-
19:52
-
19:41
-
19:35
-
19:15
-
19:11
-
19:08
-
18:46
-
18:08
-
17:22
-
17:18
-
17:12
-
16:26
-
16:05
-
16:00
-
15:34
-
15:16
-
14:12
-
13:38
-
12:36
-
12:07