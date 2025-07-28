Алекс Палоу одержал восьмую победу в сезоне IndyCar, Роберт Шварцман — 21-й в Монтерее

Пилот команды Chip Ganassi Racing Алекс Палоу выиграл Гран-при Монтерея — 14-й этап сезона серии IndyCar, который прошёл на трассе «Лагуна Сека». Для Палоу это уже восьмая победа в сезоне и 19-я в серии IndyCar.

Палоу стартовал с поул-позиции, уверенно доминировал на протяжении всей дистанции и каждый раз отрывался от соперников на рестартах. Вторым финишировал Кристиан Лундгор из Arrow McLaren, третье место занял представитель Andretti Curb-Agajanian Колтон Херта, а главный преследователь Палоу в чемпионате — Пато О’Уорд — за семь кругов до финиша обогнал Скотта Диксона и расположился на четвёртой строчке.

На шестой позиции в Монтерее финишировал Каллум Айлотт, который, как и Диксон, использовал тактику с более ранними дозаправками — это лучший результат Prema Racing в IndyCar. А вот напарнику Айлотта не повезло — для Роберта Шварцмана заезд начался с вылета в гравий. В том эпизоде Конор Дейли сместился наружу перед третьим поворотом и выдавил Шварцмана на обочину. Роберт тем не менее продолжил борьбу и финишировал на 21-й позиции.

IndyCar. Гран-при Монтерея (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 95 кругов.

2. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) +3.7 сек.

3. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) +4.6.

4. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) +6.6.

5. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) +7.3.

6. Каллум Айлотт (Prema Racing) +8.9.

7. Уилл Пауэр (Team Penske) +11.5.

8. Маркус Армстронг (Meyer Shank Racing) +13.0.

9. Кристиан Расмуссен (Ed Carpenter Racing) +14.0.

10. Скотт Макглоклин (Team Penske) +14.5.

…21. Роберт Шварцман (Prema Racing) +1 круг.

В общем зачёте преимущество Алекса Палоу достигло 121 очка, и за три этапа до конца сезона опередить испанца может лишь Пато О’Уорд. Тем временем на третью позицию чемпионата поднялся Скотт Диксон, Кайл Кирквуд откатился на четвёртую строчку, а топ-5 по-прежнему замыкает Кристиан Лундгор.

Роберт Шварцман пропустил Луи Фостера и теперь занимает 23-ю позицию, на одну строчку опережая Каллума Айлотта.

Общий зачёт (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 590 очков.

2. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 469.

3. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 392.

4. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 377.

5. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) — 357.

6. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) — 315.

7. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) — 313.

8. Маркус Армстронг (Meyer Shank Racing) — 307.

9. Уилл Пауэр (Team Penske) — 289.

10. Дэвид Малукас (AJ Foyt Enterprises) — 276.

…23. Роберт Шварцман (Prema Racing) — 168.

Следующий этап IndyCar — Гран-при Портленда — пройдёт 10 августа на дорожной трассе «Портленд Интернешнл Рейсвей». После него до конца сезона останется лишь две гонки.