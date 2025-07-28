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Алекс Палоу одержал восьмую победу в сезоне IndyCar, Роберт Шварцман — 21-й в Монтерее

Алекс Палоу одержал восьмую победу в сезоне IndyCar, Роберт Шварцман — 21-й в Монтерее
Алекс Палоу на Гран-при Монтерея IndyCar 2025 года
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Пилот команды Chip Ganassi Racing Алекс Палоу выиграл Гран-при Монтерея — 14-й этап сезона серии IndyCar, который прошёл на трассе «Лагуна Сека». Для Палоу это уже восьмая победа в сезоне и 19-я в серии IndyCar.

Палоу стартовал с поул-позиции, уверенно доминировал на протяжении всей дистанции и каждый раз отрывался от соперников на рестартах. Вторым финишировал Кристиан Лундгор из Arrow McLaren, третье место занял представитель Andretti Curb-Agajanian Колтон Херта, а главный преследователь Палоу в чемпионате — Пато О’Уорд — за семь кругов до финиша обогнал Скотта Диксона и расположился на четвёртой строчке.

На шестой позиции в Монтерее финишировал Каллум Айлотт, который, как и Диксон, использовал тактику с более ранними дозаправками — это лучший результат Prema Racing в IndyCar. А вот напарнику Айлотта не повезло — для Роберта Шварцмана заезд начался с вылета в гравий. В том эпизоде Конор Дейли сместился наружу перед третьим поворотом и выдавил Шварцмана на обочину. Роберт тем не менее продолжил борьбу и финишировал на 21-й позиции.

IndyCar. Гран-при Монтерея (топ-10):
1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 95 кругов.
2. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) +3.7 сек.
3. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) +4.6.
4. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) +6.6.
5. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) +7.3.
6. Каллум Айлотт (Prema Racing) +8.9.
7. Уилл Пауэр (Team Penske) +11.5.
8. Маркус Армстронг (Meyer Shank Racing) +13.0.
9. Кристиан Расмуссен (Ed Carpenter Racing) +14.0.
10. Скотт Макглоклин (Team Penske) +14.5.
…21. Роберт Шварцман (Prema Racing) +1 круг.

В общем зачёте преимущество Алекса Палоу достигло 121 очка, и за три этапа до конца сезона опередить испанца может лишь Пато О’Уорд. Тем временем на третью позицию чемпионата поднялся Скотт Диксон, Кайл Кирквуд откатился на четвёртую строчку, а топ-5 по-прежнему замыкает Кристиан Лундгор.

Роберт Шварцман пропустил Луи Фостера и теперь занимает 23-ю позицию, на одну строчку опережая Каллума Айлотта.

Общий зачёт (топ-10):
1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 590 очков.
2. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 469.
3. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 392.
4. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 377.
5. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) — 357.
6. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) — 315.
7. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) — 313.
8. Маркус Армстронг (Meyer Shank Racing) — 307.
9. Уилл Пауэр (Team Penske) — 289.
10. Дэвид Малукас (AJ Foyt Enterprises) — 276.
…23. Роберт Шварцман (Prema Racing) — 168.

Следующий этап IndyCar — Гран-при Портленда — пройдёт 10 августа на дорожной трассе «Портленд Интернешнл Рейсвей». После него до конца сезона останется лишь две гонки.

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