Фернандо Алонсо высказался по поводу 17-го места на Гран-при Бельгии

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Бельгии. Напомним, испанский ветеран показал 17-й результат. Его товарищ по команде Лэнс Стролл был 14-м.

«Мы посмотри прогноз и приняли решение выбрать настройки для пилотирования на мокрой трассе. Но, кажется, мы проехали шесть кругов на мокрой трассе, а затем – 38 кругов на сухой и солнечной. Поэтому ехали медленно. Мы выбрали слики, потому что промежуточные шины были уничтожены. Это не было рискованным решением, как в Сильверстоуне. Это было решение, которое нам пришлось принять», — приводит слова Алонсо Marca.

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