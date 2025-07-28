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Фернандо Алонсо высказался по поводу 17-го места на Гран-при Бельгии

Фернандо Алонсо высказался по поводу 17-го места на Гран-при Бельгии
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Бельгии. Напомним, испанский ветеран показал 17-й результат. Его товарищ по команде Лэнс Стролл был 14-м.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
27 июля 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:25:22.601
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.415
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+20.185

«Мы посмотри прогноз и приняли решение выбрать настройки для пилотирования на мокрой трассе. Но, кажется, мы проехали шесть кругов на мокрой трассе, а затем – 38 кругов на сухой и солнечной. Поэтому ехали медленно. Мы выбрали слики, потому что промежуточные шины были уничтожены. Это не было рискованным решением, как в Сильверстоуне. Это было решение, которое нам пришлось принять», — приводит слова Алонсо Marca.

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