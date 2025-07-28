«Таких ошибок Льюис не допускает». Росберг ответил, в чём Хэмилтон превосходит Норриса

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг высказался о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе после Гран-при Бельгии. Британец стартовал с поула, но вскоре после начала гонки пропустил вперёд своего напарника Оскара Пиастри, который в итоге одержал победу. Норрис финишировал вторым.

«Стоило бы задаться вопросом, а стал бы такой человек, как Льюис Хэмилтон, также совершать подобные ошибки? Я не уверен, что в гонке, в её важнейшие отрезки, он допускает их. С ним такого не случается. Но в любом случае снимаю перед ним шляпу. Ландо всё равно хорошо поработал в этот уикенд», — приводит слова Росберга Sky Sports.

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