«Таких ошибок Льюис не допускает». Росберг ответил, в чём Хэмилтон превосходит Норриса
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Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг высказался о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе после Гран-при Бельгии. Британец стартовал с поула, но вскоре после начала гонки пропустил вперёд своего напарника Оскара Пиастри, который в итоге одержал победу. Норрис финишировал вторым.
Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
27 июля 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:25:22.601
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.415
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+20.185
«Стоило бы задаться вопросом, а стал бы такой человек, как Льюис Хэмилтон, также совершать подобные ошибки? Я не уверен, что в гонке, в её важнейшие отрезки, он допускает их. С ним такого не случается. Но в любом случае снимаю перед ним шляпу. Ландо всё равно хорошо поработал в этот уикенд», — приводит слова Росберга Sky Sports.
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