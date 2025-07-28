Зак Браун высказался о новом главе «Ред Булл» Мекисе и уволенном Хорнере

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун ответил на вопрос по поводу увольнения из «Ред Булл» Кристиана Хорнера. В австрийской команде он занимал должность руководителя.

«Думаю, Лоран очень хорош. Спорт быстро развивается, так что, вероятно, в понедельник мы уже не будем об этом говорить. Это отличная команда, так что нам нужно сохранять концентрацию. Даже худшая команда в Формуле-1 на данный момент действительно хороша, поэтому, как мне кажется, вся эта борьба делает тебя лучше. Кристиан показал фантастические результаты. Жаль, что он уходит таким образом», — приводит слова Брауна Sky Sports.

Об уходе Хорнера из «Ред Булл» стало известно 9 июля. Новым главой австрийского гоночного коллектива станет Лоран Мекис.

Главные новости дня: