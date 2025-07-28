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Зак Браун высказался о новом главе «Ред Булл» Мекисе и уволенном Хорнере

Зак Браун высказался о новом главе «Ред Булл» Мекисе и уволенном Хорнере
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Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун ответил на вопрос по поводу увольнения из «Ред Булл» Кристиана Хорнера. В австрийской команде он занимал должность руководителя.

«Думаю, Лоран очень хорош. Спорт быстро развивается, так что, вероятно, в понедельник мы уже не будем об этом говорить. Это отличная команда, так что нам нужно сохранять концентрацию. Даже худшая команда в Формуле-1 на данный момент действительно хороша, поэтому, как мне кажется, вся эта борьба делает тебя лучше. Кристиан показал фантастические результаты. Жаль, что он уходит таким образом», — приводит слова Брауна Sky Sports.

Об уходе Хорнера из «Ред Булл» стало известно 9 июля. Новым главой австрийского гоночного коллектива станет Лоран Мекис.

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