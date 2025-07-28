Карун Чандхок предположил, на каком Гран-при определится чемпион Формулы-1 этого сезона

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Карун Чандхок высказал мнение, что борьба за титул в нынешнем сезоне «Королевских гонок» будет вестись вплоть до заключительного этапа – Гран-при Абу-Даби.

«Битва за титул продлится до Абу-Даби! Оба гонщика «Макларена» демонстрируют высокий уровень», — написал Чандхок на своей странице в социальных сетях.

Гран-при Абу-Даби состоится с 5 по 7 декабря. Первое место в общем зачёте пилотов в настоящий момент занимает гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 266 очков. Его товарищ по команде Ландо Норрис занимает вторую позицию, имея в активе 250 баллов. Топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (185).

Главные новости дня: