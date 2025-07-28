Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Карун Чандхок предположил, на каком Гран-при определится чемпион Формулы-1 этого сезона

Карун Чандхок предположил, на каком Гран-при определится чемпион Формулы-1 этого сезона
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Карун Чандхок высказал мнение, что борьба за титул в нынешнем сезоне «Королевских гонок» будет вестись вплоть до заключительного этапа – Гран-при Абу-Даби.

«Битва за титул продлится до Абу-Даби! Оба гонщика «Макларена» демонстрируют высокий уровень», — написал Чандхок на своей странице в социальных сетях.

Гран-при Абу-Даби состоится с 5 по 7 декабря. Первое место в общем зачёте пилотов в настоящий момент занимает гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 266 очков. Его товарищ по команде Ландо Норрис занимает вторую позицию, имея в активе 250 баллов. Топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (185).

Материалы по теме
Стал известен первый пилот команды Ф-1 «Кадиллак» — GPblog

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android