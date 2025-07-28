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«Поддерживаю своих мальчиков». Мама Пиастри встретилась с Цунодой на Гран-при Бельгии

«Поддерживаю своих мальчиков». Мама Пиастри встретилась с Цунодой на Гран-при Бельгии
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» опубликовала видео встречи Юки Цуноды и Николь Пиастри, мамы пилота «Макларена» австралийца Оскара Пиастри, поддерживающей японского гонщика.

На минувшем Гран-при Бельгии Цунода подписал для мамы Пиастри кепку с символикой австрийского коллектива.

«Ты просто потрясающий. Ты очень хороший человек. Большое спасибо тебе, удачи в гонке. Поддерживаю своих мальчиков», — сказала Николь Пиастри.

Комментарий Пиастри про «мальчиков» является шуточной отсылкой к забавному эпизоду, произошедшему в 2024 году. На Гран-при Монако Пиастри сказал Шарлю Леклеру из «Феррари», что хочет найти у себя монегаскские корни, после чего мама Оскара написала в социальных сетях: «Похоже, в моей семье освободилась вакансия сына, Юки Цунода».

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