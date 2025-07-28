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Норрис назвал решение «Макларена» в Бельгии, стоившее ему восьми-девяти секунд

Норрис назвал решение «Макларена» в Бельгии, стоившее ему восьми-девяти секунд
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о выступлении на Гран-при Бельгии, где он показал второй результат. Победу одержал его товарищ по команде Оскар Пиастри.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
27 июля 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:25:22.601
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.415
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+20.185

«Переход на «хард»? Мой гоночный инженер спросил, хочу ли я перейти на него, и я согласился. На этом всё. Честно говоря, я даже не знал, что Оскар на «медиуме». Это никак не повлияло на моё решение. Мне казалось, что «хард» к финишу будет немного лучше, хотя его будет сложнее прогреть. Последние несколько кругов у меня было преимущество в плане сцепления с трассой, но пит-стоп вышел не самым удачным из-за того, что я был вторым. Думаю, я потерял восемь-девять секунд только из-за этого. Догнать Оскара с таким отрывом – настоящее достижение. Я предпринял хорошую попытку, но этого оказалось недостаточно.

Рассматривал ли «Макларен» возможность двойного пит-стопа? Надо спросить команду. Это сложно, потому что теряешь много времени. Полагаю, было достаточно доказательств того, что мы должны были заехать в боксы пораньше, но так не поступил никто. Только Льюис Хэмилтон сделал это на один круг раньше нас. Моя ситуация осложнилась ещё тем, что Оскар проехал хороший круг выезда. И мне пришлось остаться на трассе ещё на круг. Такова жизнь», — приводит слова Норриса пресс-служба Формулы-1.

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