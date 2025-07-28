Росберг — о ситуации между Расселлом и «Мерседесом»: с Вольфом ужасно вести переговоры

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мнением о нынешней ситуации относительно продления контракта между Джорджем Расселлом и «Мерседесом». На данный момент стороны не пролонгировали соглашение.

«Вы же слышали Джорджа Расселла? Он сказал: «О, нет, к Венгрии нового контракта определённо не будет. Август уже на подходе. После этого до конца сезона остаётся всего пара месяцев. И он такой: «Нет, конечно, у меня ещё не будет контракта». Это немного слишком, не так ли?»

С Тото ужасно вести переговоры, потому что его тактика – исчезнуть. Когда он пытается связаться с Тото, Тото просто исчезнет… Джордж может попытаться написать Тото, чтобы заставить двигаться дальше, или что-то в этом роде, но Тото исчезнет. Как только сообщение появляется в виде уведомлений в мессенджере, можно просто прочитать его первую часть, но не открывать полностью. Конечно, всё это не факт. Но по своему опыту могу сказать, что это был его стиль – исчезать, не отвечать, быть тем, с кем трудно выйти на связь, и это ужасно», — приводит слова Росберга F1oversteer со ссылкой на Sky Sports.

Росберг выступал в «Мерседесе» с 2010 по 2016 год, когда он завершил карьеру.

Материалы по теме В переговорах Джорджа Расселла и «Мерседеса» произошёл прорыв – AMuS

Хэмилтон подарил 3000 копий картины сотрудникам «Мерседеса»: