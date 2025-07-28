«Макларен» заявил, что Норрис мог заехать на пит-стоп в Бельгии вместе с Пиастри

Глава «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал выступление команды на минувшем Гран-при Бельгии.

В частности Стелла заявил, что руководство было готово к двойному пит-стопу британца Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

«Да, мы рассматривали двойной пит-стоп. Но Ландо мог и не делать этого. Он принял решение перейти на «хард». По правде говоря, в какой-то момент мне казалось, что это был очень хороший ход, но Оскар проехал солидный отрезок на «медиуме».

Несмотря на то что Ландо в среднем был немного быстрее, этого оказалось недостаточно, чтобы атаковать Оскара в конце. Поэтому да, вариант с двойным пит-стопом рассматривался, но и был вариант этого не делать, и Ландо выбрал его», — приводит слова Стеллы издание Motorsport.