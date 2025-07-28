«Мерседес» созвал экстренное совещание из-за проблем команды — Mirror

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» приняла решение провести экстренное совещание на своей базе в Брэкли (Великобритания). Об этом информирует Mirror.

По сведениям источника, на встречу позвали пилотов Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли, а также руководителей ключевых подразделений. Целью совещания является попытка команды разобраться с имеющимися проблемами перед Гран-при Венгрии.

В настоящий момент «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 220 очков. Лидером чемпионата является британская команда «Макларен», в активе которой 516 баллов.

Гран-при Венгрии пройдёт с 1 по 3 августа.

Материалы по теме Росберг — о ситуации между Расселлом и «Мерседесом»: с Вольфом ужасно вести переговоры

Хэмилтон подарил 3000 копий картины сотрудникам «Мерседеса»: