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«Мерседес» созвал экстренное совещание из-за проблем команды — Mirror

«Мерседес» созвал экстренное совещание из-за проблем команды — Mirror
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Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» приняла решение провести экстренное совещание на своей базе в Брэкли (Великобритания). Об этом информирует Mirror.

По сведениям источника, на встречу позвали пилотов Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли, а также руководителей ключевых подразделений. Целью совещания является попытка команды разобраться с имеющимися проблемами перед Гран-при Венгрии.

В настоящий момент «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 220 очков. Лидером чемпионата является британская команда «Макларен», в активе которой 516 баллов.

Гран-при Венгрии пройдёт с 1 по 3 августа.

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