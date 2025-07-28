Завершился пятый этап чемпионата RDS Open в Санкт-Петербурге с дебютом BIG RUSSIAN BOSS

26 и 27 июля на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге прошёл пятый этап Открытого чемпионата РДС по дрифту (RDS Open). Три десятка пилотов из девяти регионов России два дня боролись за места на пьедестале. Этап соревнований состоялся в рамках фестиваля GARAGE FEST и собрал тысячи зрителей, поддержавших любимых пилотов на трибунах автодрома «Игора Драйв».

В первый день традиционно прошли квалификационные заезды. Победителем в зачёте PRO стал столичный пилот Михаил Давидянц, набравший 97,5 балла. В категории NXT победу в квалификации одержал пилот из команды «Tamashi Культура Заноса» Илья Полищук (г. Санкт-Петербург), получивший от судей 96 баллов из 100 возможных.

Финал зачёта NXT. Тимофей Добровольский и Илья Полищук Фото: RDS

Во второй день чемпионата, 27 июля, состоялись парные заезды. По итогам сложной борьбы победителем в зачёте PRO стал пилот из Москвы Анатолий Щербак. «Гонка выиграна, несмотря на все проблемы, с которыми мы столкнулись. Я был вынужден пропустить тренировки, и вкатываться пришлось уже в рамках соревновательных заездов. Непростая конфигурация мне понравилась и тоже стала своеобразным вызовом, который удалось принять и в итоге победить. Я не строю планов касательно дальнейших этапов, потому что дрифт не любит ожиданий. Но уже жду красноярский этап», — рассказал Щербак.

В топ-16 Анатолий Щербак встретился с Ваге Акопяном (г. Краснодар) и показал качественные заезды как в позиции лидера, так и преследователя. Все трое судей — Владимир Сафонов, Станислав Долгих и Андрей Астапов — единогласно признали пилота победителем хита, и он продолжил соревнования уже в топ-8. Там его соперником стал пилот команды «Tamashi Культура Заноса» Александр Мезенцев (г. Санкт-Петербург). Несмотря на то что в первом заезде в роли преследователя Щербак допустил контакт с автомобилем лидера, проезд получился поразительно синхронным. Во втором заезде хита Анатолий лидером точно выполнил судейское задание и прошёл дальше. Синхронные перекладки и качественные проезды позволили Щербаку обойти в следующей дуэли пилота из Челябинска Дмитрия Путилина. В финале Анатолий встретился с хабаровским спортсменом Арсением Варавиным и в свойственной себе агрессивной манере провёл ещё один успешный хит. Замкнул тройку лидеров Путилин, впервые в сезоне завоевавший призовое место.

В зачёте NXT победителем в парных заездах стал Полищук из команды «Tamashi Культура Заноса». В финале он встретился с лидером чемпионата, пилотом команды STAR PЁR STARS AIMOL Тимофеем Добровольским (г. Москва). По итогам хита судьи единогласно присудили победу Полищуку. Третье место в зачётной группе NXT второй этап подряд занимает Анастасия Дандылева из команды «Tamashi Культура Заноса 2». Участница из Санкт-Петербурга в заезде за третье место обошла представителя команды STAR PЁR STARS AIMOL Артура Зелёного (г. Москва). В первой части хита в роли преследователя Зелёный допустил распрямление на финальном участке трассы, что и повлияло на итоговые результаты.

Заезд за третье место, зачёт NXT. Артур Зелёный и Анастасия Дандылева Фото: RDS

Запомнится пятый этап RDS Open и громким дебютом блогера BIG RUSSIAN BOSS в зачёте NXT. В рамках проекта «Медиа дрифт» он погружался в тонкости автоспортивной дисциплины, три месяца тренировался и вышел на старт престижного чемпионата в составе команды STAR PЁR STARS AIMOL. Несмотря на пока ещё небольшой соревновательный опыт, ему удалось успешно пройти квалификацию, набрав 74,5 балла, и принять участие в парных заездах. В топ-16 дебютант уступил Егору Филько (г. Тольятти). BIG RUSSIAN BOSS отметил, что ему понравилась атмосфера в мире дрифта, и пообещал продолжить своё увлечение.

По итогам пятого этапа RDS Open в командном зачёте победу одержала команда «Tamashi Культура Заноса». Впервые за сезон им удалось сместить на вторую строчку STAR PЁR STARS AIMOL. Третье место на пьедестале также заняли петербуржцы из команды «Tamashi Культура Заноса 2».

RDS Open 2025. Пятый этап. Игора Драйв. Личный зачёт.

Топ-3, зачёт PRO:

1. Анатолий Щербак (г. Москва) — 258 баллов

2. Арсений Варавин (г. Хабаровск) — 187 баллов

3. Дмитрий Путилин (г. Челябинск) — 164 балла.

Призёры зачёта NXT Фото: RDS

Топ-3, зачёт NXT:

1. Илья Полищук (г. Санкт-Петербург, «Tamashi Культура Заноса») — 272 балла

2. Тимофей Добровольский (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 199 баллов

3. Анастасия Дандылева (г. Санкт-Петербург, «Tamashi Культура Заноса 2») — 158 баллов.

RDS Open 2025. Пятый этап. Игора Драйв. Командный зачёт.

1. «Tamashi Культура Заноса» — 480 баллов

2. STAR PЁR STARS AIMOL — 335 баллов

3. «Tamashi Культура Заноса 2» — 289 баллов.

Призёры командного зачёта Фото: RDS

По результатам прошедших пяти этапов RDS Open турнирная таблица чемпионата претерпела изменения. Первую строчку в зачёте PRO занял Щербак, более чем на 170 баллов опередив Сергея Корнеева (г. Екатеринбург). Замкнул тройку лидеров Валерий Богочаров (г. Ростов-на-Дону). В зачёте NXT тройка лидеров осталась неизменной. Первые три строчки по-прежнему занимают Добровольский и Зелёный из команды STAR PЁR STARS AIMOL, а также пилот команды «Tamashi Культура Заноса 2» Владимир Афанасьев (г. Санкт-Петербург)

RDS Open 2025. Личный зачёт.

Топ-3, зачёт PRO:

1. Анатолий Щербак (г. Москва) — 781 балл

2. Сергей Корнеев (г. Екатеринбург) — 605 баллов

3. Валерий Богочаров (г. Ростов-на-Дону) — 592 балла.

Топ-3, зачёт NXT:

1. Тимофей Добровольский (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 1199 баллов

2. Артур Зелёный (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 947 баллов

3. Владимир Афанасьев (г. Санкт-Петербург, «Tamashi Культура Заноса 2») — 654 балла.

RDS Open 2025. Командный зачёт.

1. STAR PЁR STARS AIMOL — 2405 баллов

2. «Tamashi Культура Заноса» — 1449 баллов

3. «Tamashi Культура Заноса 2» — 1337 баллов.

Впереди у пилотов Российской Дрифт Серии – большое сибирское турне. 9 и 10 августа в Красноярске на гоночной трассе «Красное кольцо» пройдёт пятый этап главного чемпионата страны по дрифту RDS GP. А уже 16 и 17 августа на этом же легендарном автодроме впервые бороться за победу будут пилоты RDS Open в рамках шестого, предфинального этапа Открытого чемпионата РДС.

Болид Ф-1 сразился с дрифт-каром, пикапом и авто ралли-кросса: