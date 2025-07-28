Наоми Шифф не согласилась, что проблема Антонелли — в неуверенности в себе

31-летняя автогонщица Наоми Шифф, являющаяся также экспертом канала Sky Sports, высказалась о ситуации вокруг пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«Он уверен в себе. Мы видели сегодня его блестящий обгон, просто блестящий. Поначалу всё выглядело уверенно, но в итоге получилось немного агрессивно, однако в итоге это не окупилось. Но, думаю, проблема в том, что в целом у обоих гонщиков проблемы с балансом машины.

В этот уикенд, думаю, все они рассчитывали сделать шаг вперёд. Именно здесь, в более прохладных условиях, они могли бы проявить себя во всей красе. И, к сожалению, для них обоих эти выходные выдались просто ужасными. Так что самое время «Мерседесу» вернуться к чертёжной доске», — приводит слова Наоми Шифф Sky Sports.