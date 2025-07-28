Кайса Мякяряйнен выступит штурманом на первом СУ Ралли Финляндии WRC

42-летняя финская биатлонистка, трёхкратная победительница общего зачёта Кубка мира Кайса Мякяряйнен выступит в роли штурмана на первом спецучастке этапа чемпионата мира по ралли (WRC) Ралли Финляндии. Пилотом машины категории WRC2 Skoda Fabia выступит легендарный раллийный гонщик Маркус Гронхольм.

Об этом сообщает издание Itallehti. Речь идёт о выступлении на одном спецучастке — первом на этапе. Таким образом, Гронхольм и Мякяряйнен проведут показательный заезд.

«Кайса предложила: «Давай договоримся, что ты больше не будешь пытаться показать лучшее время? Но посмотрим, как пойдёт», — отметил Гронхольм.

Кайса Мякяряйнен — чемпионка мира 2011 года, серебряный призёр чемпионата мира и четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира (2012, 2015, 2016, 2017). Также четырёхкратная чемпионка мира по летнему биатлону (2007, 2016) и многократная чемпионка Финляндии по биатлону.