Антонелли рассказал, о чём он пообщался с Хэмилтоном

Итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал, о чём он общался с пилотом «Феррари», семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном во время визита британца в моторхоум немецкой команды.

«Он пришел поздороваться с командой, и мы, конечно же, обменялись парой слов. Он сказал мне, чтобы я не падал духом и что плохой уикенд — это нормально. Сказал мне не сдаваться. Это было очень приятно», — приводит слова Антонелли Motorsport Week.

Напомним, ранее сообщалось, что Хэмилтон заглянул в хоспиталити своей бывшей команды, чтобы поддержать итальянского дебютанта Формулы-1, пилота немецкой команды Андреа Кими Антонелли после неудачной квалификации Гран-при Бельгии.