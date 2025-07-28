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Антонелли рассказал, о чём он пообщался с Хэмилтоном

Антонелли рассказал, о чём он пообщался с Хэмилтоном
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Итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал, о чём он общался с пилотом «Феррари», семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном во время визита британца в моторхоум немецкой команды.

«Он пришел поздороваться с командой, и мы, конечно же, обменялись парой слов. Он сказал мне, чтобы я не падал духом и что плохой уикенд — это нормально. Сказал мне не сдаваться. Это было очень приятно», — приводит слова Антонелли Motorsport Week.

Напомним, ранее сообщалось, что Хэмилтон заглянул в хоспиталити своей бывшей команды, чтобы поддержать итальянского дебютанта Формулы-1, пилота немецкой команды Андреа Кими Антонелли после неудачной квалификации Гран-при Бельгии.

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