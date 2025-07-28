«Не могу представить себе, каково это в 18 лет». Хэмилтон — об Антонелли

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о новичке «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«Я не могу себе представить, каково это в 18 лет — или попытаться представить, как это в 18 лет — делать то, что делает он. Он отлично справляется. Но его бросили в омут с головой в 18 лет… Когда он только начал гоняться, у него даже не было водительских прав. Я думаю, что на плечах человека лежит огромная ответственность. Он отлично справляется, и вокруг него замечательная команда людей. Полюс рядом с ним Боно. Лучше человека и не придумать», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.

Напомним, ранее сообщалось, что Хэмилтон заглянул в хоспиталити своей бывшей команды, чтобы поддержать итальянского дебютанта Формулы-1, пилота немецкой команды Андреа Кими Антонелли после неудачной квалификации Гран-при Бельгии.