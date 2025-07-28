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Марко подтвердил, что Ферстаппен останется в «Ред Булл» в 2026 году

Марко подтвердил, что Ферстаппен останется в «Ред Булл» в 2026 году
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подтвердил, что четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен продолжит выступать в составе австрийской команды в 2026 году.

«Да, я могу подтвердить, что Макс Ферстаппен продолжит выступать за «Ред Булл» в 2026 году», — приводит слова Хельмута Марко Sport1.de.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 185 очков. Лидером является австралиец Оскар Пиастри, выступающий за «Макларен». В его активе 266 баллов. Второе место занимает напарник Пиастри Ландо Норрис, у которого 250 очков.

Напомним, ранее сообщалось, что Ферстаппен ведёт переговоры с «Мерседесом».

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