Кларксон раскритиковал дирекцию гонки Гран-при Бельгии

65-летний английский телеведущий, журналист, известный по своей работе в таких передачах, как Top Gear и Grand Tour, Джереми Кларксон раскритиковал гоночную дирекцию Гран-при Бельгии.

«Господи боже. Что делает гоночный директор в Спа?» — написал на своей странице в социальных сетях Кларксон.

Напомним, старт Гран-при Бельгии был отложен почти на полтора часа в связи с неприемлемыми погодными условиями. После этого часть пилотов обрушилась с критикой на дирекцию гонки, в частности пилот «Феррари», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон и четырёхкратный и действующий чемпион мира, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.