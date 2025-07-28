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Оруджев объяснил, почему не считает ошибочной тактические решения Норриса на ГП Бельгии

Оруджев объяснил, почему не считает ошибочной тактические решения Норриса на ГП Бельгии
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о тактике, выбранной «Маклареном» для британского гонщика Ландо Норриса на Гран-при Бельгии.

Допустил ли Норрис ошибки по стратегии, не поехав за сликами среди первых или одновременно с Пиастри?

Нет. Пилоты уже были научены спринтом: существовал риск заехать рано и потом застрять за Леклером. Одновременно заезжать тоже бессмысленно. На мой взгляд, они сделали классный выбор, поставив «хард» — в итоге этот выбор резины был быстрее. Норрис отыграл более пяти секунд, несмотря на свои ошибки.

Был ли у Ландо шанс на победу, если бы он избежал ошибок?

Можем только догадываться. Мне кажется, Оскар контролировал ситуацию. Но, опять же, был бы Ландо ближе, может, и Оскар бы ошибся.

Напомним, Норрис финишировал вторым, Оскар Пиастри одержал победу в гонке.

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