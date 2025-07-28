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Егор Оруджев раскритиковал действия Хэмилтона в спринт-квалификации Гран-при Бельгии

Егор Оруджев раскритиковал действия Хэмилтона в спринт-квалификации Гран-при Бельгии
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о поведении семикратного чемпиона мира, пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона после разворота в спринт-квалификации Гран-при Бельгии.

«Разворот — ладно, бывает. Меня возмутило другое: после разворота в спринт-квалификации Льюис «отлично» встал и стоял в шикане. Он был одним из первых на последней попытке и по сути запорол финальный круг очень многим.

Окей, ты развернулся, но можно же рассчитать, как ты выедешь на трассу, не создавая проблем. Как-то спрогнозировать свою траекторию после разворота и развернуться в другую сторону, чтобы попасть на срезку из шиканы», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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