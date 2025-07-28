Оруджев назвал три причины слабого выступления Антонелли на Гран-при Бельгии

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о выступлении пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на Гран-при Бельгии.

«Мало тренировок. В целом Кими не был так уж далеко от Расселла, если учесть, что круг гораздо длиннее, чем на обычных трассах. Просто в пелотоне было плотно. А в гонке, во-первых, сам Кими не лучший в борьбе (тот же неудавшийся обгон Окона), а во-вторых, на прямых «Мерседес» не смотрелся здорово. К тому же многие из середины пелотона ехали с низкой прижимной силой», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, Антонелли не прошёл во второй сегмент квалификации в обеих сессиях на Гран-при Бельгии. В последних семи Гран-при Антонелли только один раз удалось набрать очки, финишировав третьим на Гран-при Канады.