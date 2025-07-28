«Придётся отменить всю работу». Хэмилтон признался, что ждёт выхода GTA VI

Семикратный чемпион мира, британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон признался, что ждёт выхода игры от компании Rockstar GTA VI.

«Я заядлый геймер. Много играю в Call of Duty, но мне нравятся Assassin's Creed и Gran Turismo. Умираю от нетерпения, когда выйдет новая Grand Theft Auto. GTA 6! Да, именно её я и жду. Придётся отменить всю работу, когда эта игра выйдет», — сказал Льюис Хэмилтон во время встречи с фанатами перед Гран-при Бельгии.

Напомним, игра GTA VI выйдет в свет 26 мая 2026 года на приставках нового поколения. Что касается ПК-версии, то она увидит свет позднее, дата выхода пока не объявлена.