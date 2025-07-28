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«Придётся отменить всю работу». Хэмилтон признался, что ждёт выхода GTA VI

«Придётся отменить всю работу». Хэмилтон признался, что ждёт выхода GTA VI
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Семикратный чемпион мира, британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон признался, что ждёт выхода игры от компании Rockstar GTA VI.

«Я заядлый геймер. Много играю в Call of Duty, но мне нравятся Assassin's Creed и Gran Turismo. Умираю от нетерпения, когда выйдет новая Grand Theft Auto. GTA 6! Да, именно её я и жду. Придётся отменить всю работу, когда эта игра выйдет», — сказал Льюис Хэмилтон во время встречи с фанатами перед Гран-при Бельгии.

Напомним, игра GTA VI выйдет в свет 26 мая 2026 года на приставках нового поколения. Что касается ПК-версии, то она увидит свет позднее, дата выхода пока не объявлена.

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