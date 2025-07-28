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Российские маршалы рассказали, как получили напитки и печенье от руководителя «Хааса»

Российские маршалы рассказали, как получили напитки и печенье от руководителя «Хааса»
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Российские маршалы Формулы-1 Анастасия Ивановская и Павел Гусев рассказали об эпизоде, который произошёл во время задержки перед стартом Гран-при Бельгии.

«Про печеньки или на самом деле о тёплой доброте. В трансляцию не попала основная часть всего, что происходило до, операторы не успели. Расскажу сама.

Итак, Бельгия, дождь, пит-лейн. Машины и команды – на фастлайн под шатрами, пилоты – на мостиках или в боксах. Маршалы пит-лейна стоят рядом с командами, но без навеса. Все в ожидании новостей. Мы с Пашей – на соседних машинах (Цунода и Хаджар), но напротив командного мостика «Хааса».

Пауза затянулась, и к тому моменту команды уже начали разносить из боксов горячие напитки и сладости своим механикам и инженерам на пит-лейне. Да и мы уже изрядно намокли, если честно. Подошла к Паше передать ему воду, а он стоит и с Аяо Комацу разговаривает.

Далее от Пашиного лица», — написала в своём телеграм-канале Анастасия Ивановская.

«Аяо Комацу проходил от мостика к боксу, кивнул мне приветственно и вдруг внезапно спросил: «Чай или кофе?»

Я, конечно, удивился, но отказываться не стал и выбрал чай. Тут подошла и Настя с водой.

Потом нам принесли чай, и Аяо попросил команду угостить нас и печеньем», — дополнил Павел Гусев.

«Оператор очень спешил, но успел только на концовку. Однако в самом начале, кстати, видно как Аяо отходит в сторону командного мостика.

Очень круто получить такую заботу от руководителя команды Формулы-1. Ч – человечность в автоспорте», — дополнила Анастасия в своём посте.

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