Инсайдер: Расселл на пороге нового многолетнего контракта с «Мерседесом»

Известный инсайдер Крис Медланд поделился информацией, как продвигаются переговоры между «Мерседесом» и британским пилотом Джорджем Расселлом о продлении контракта.

«Теперь у меня есть предчувствие, что переговоры идут в правильном направлении, по сути, для Расселла, который согласится на новый контракт, чтобы остаться в «Мерседесе» после этого сезона, и что, похоже, это может быть многолетняя сделка, которая покажет доверие к нему со стороны команды и его долгосрочное будущее в команде будет обеспечено.

Я не знаю ничего о пунктах о возможном разрыве соглашения или чём-то подобном, но, похоже, Расселла всё устраивает и наметился хороший прогресс.

Я думаю, что в течение нескольких недель просто не было особого прогресса, но, как только мы дошли до перерыва, это случилось. Похоже, Расселл на пороге нового многолетнего контракта с «Мерседесом». Не знаю, когда ждать объявления. Насколько я понимаю, это ещё не решено, просто дело движется к цели, и это самые позитивные комментарии, которые я слышал на эту тему с начала сезона, поскольку у нас также была некоторая неопределённость по поводу интереса к Максу Ферстаппену», — сказал Медланд в эфире подкаста Pit Pass.