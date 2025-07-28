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Пиастри установил рекорд Формулы-1 для австралийских гонщиков

Пиастри установил рекорд Формулы-1 для австралийских гонщиков
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри установил рекорд для австралийских гонщиков в Формуле-1 по количеству побед за один сезон.

Пиастри, выиграв на Гран-при Бельгии, записал на свой счёт шестую победу в нынешнем сезоне.

Таким образом, Пиастри превзошёл достижение Джека Брэбема, взявшего пять Гран-при в сезоне-1960, и Алана Джонса в сезоне-1980.

Примечательно, что и Брэбем, и Джонс по итогам тех сезонов выигрывали чемпионат мира. Пиастри в настоящий момент лидирует в общем зачёте, его преимущество над ближайшим преследователем и напарником Ландо Норрисом составляет 16 очков. Следующий Гран-при Формулы-1 пройдёт в Венгрии с 1 по 3 августа.

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