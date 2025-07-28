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«Странное решение». Марко раскритиковал дирекцию гонки Гран-при Бельгии

«Странное решение». Марко раскритиковал дирекцию гонки Гран-при Бельгии
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко остался недоволен решением дирекции гонки затянуть старт Гран-при Бельгии из-за дождя.

«Это было странное решение. Думаю, при принятии данного решения дирекция гонки не учитывала прогноз погоды. Потому что на тот момент дождь уже почти прекратился. При этом наши данные с радара подтверждали, что дождя больше не будет», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.

Напомним, старт Гран-при Бельгии был отложен почти на полтора часа в связи с неприемлемыми погодными условиями. После этого часть пилотов обрушилась с критикой на дирекцию гонки, в частности пилот «Феррари», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон и четырёхкратный и действующий чемпион мира, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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