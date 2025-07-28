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Альберс: Мекису достаётся колоссальный бардак

Альберс: Мекису достаётся колоссальный бардак
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Альберс высказался о проблемах, с которыми столкнулся новый руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис.

«Вся заслуга Кристиана Хорнера, который 20 лет руководил невероятно успешной командой. Но теперь Мекису достаётся колоссальный бардак. Этот бардак означает, что многие люди ушли. Попробуйте привлечь кого-нибудь, чтобы получить эту поддержку. Это непросто, правда? Если вы хотите кого-то увести, то это прирождённый талант, который сидит в определённых отделах.

Кроме того, есть отпуск по саду, который занимает до полугода. Так что, прежде чем сделать предложение, вам нужно ещё три-пять месяцев. А прежде чем он сможет приступить к работе, вы потеряете ещё полгода, так что эти полгода как будто бы пропадают», — приводит слова Альберса GPBlog.

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