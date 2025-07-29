«Формула-1 потеряла пантомимного злодея». Брандл — об увольнении Хорнера

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт и комментатор Мартин Брандл высказался об увольнении с поста руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Я думаю, что ошибка, которую все допустили в «Ред Булл», заключается в том, что они позволили команде стать командой одного человека. Там довольно долго хвост вилял собакой. Были случаи, когда они принимали ужасные решения относительно пилотов, хотя изначально они руководствовались здравым смыслом, когда сажали на руль гонщика, который был хорош в другом месте. Кристиан хотел сохранить полный контроль во всех аспектах.

Время от времени по пятницам в нашем шоу на Sky Sports мы устраивали ему непростые испытания. Но мы потеряли злодея из пантомимы. Это плохая новость для Формулы-1, потому что Зак Браун и Тото Вольф лишились конкурента в этом вопросе. Кристиан — мой друг, а я не сторонник ненадёжных дружеских отношений. Мне его жаль, однако я думаю, он ещё появится где-нибудь в другом месте в роли владельца или совладельца команды», — приводит слова Брандла RacingNews365.