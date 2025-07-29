Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Решили пойти на риск». Марко — о решении установить новинки на машину Цуноды

«Решили пойти на риск». Марко — о решении установить новинки на машину Цуноды
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о гонке Юки Цуноды на Гран-при Бельгии.

«Мы поставили новинки на машину Цуноды прямо перед квалификацией, потому что мы всегда работаем на грани по количеству деталей, но мы решили пойти на риск. Это помогло ему достичь очень, очень хорошего уровня.

В гонке пит-стоп прошёл неидеально, он потерял позиции. Нам нужно выяснить, почему именно. Финиш на 12-й позиции при старте с седьмого места — это не то, что мы обещали», — приводит слова Марко PlanetF1.

Напомним, Цунода провёл лучшую квалификацию со времён перехода в «Ред Булл», показав в ней седьмой результат.

Материалы по теме
Упустил ли Норрис победу и надо ли критиковать Ф-1 за долгое ожидание старта? Разбор Спа
Эксклюзив
Упустил ли Норрис победу и надо ли критиковать Ф-1 за долгое ожидание старта? Разбор Спа
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android