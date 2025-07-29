«Решили пойти на риск». Марко — о решении установить новинки на машину Цуноды

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о гонке Юки Цуноды на Гран-при Бельгии.

«Мы поставили новинки на машину Цуноды прямо перед квалификацией, потому что мы всегда работаем на грани по количеству деталей, но мы решили пойти на риск. Это помогло ему достичь очень, очень хорошего уровня.

В гонке пит-стоп прошёл неидеально, он потерял позиции. Нам нужно выяснить, почему именно. Финиш на 12-й позиции при старте с седьмого места — это не то, что мы обещали», — приводит слова Марко PlanetF1.

Напомним, Цунода провёл лучшую квалификацию со времён перехода в «Ред Булл», показав в ней седьмой результат.