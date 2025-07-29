Daily Mail указал статус женщины, обвинившей Хорнера в неподобающем поведении

Женщина, которая обвиняла Кристиана Хорнера в неподобающем поведении, покинула «Ред Булл» и в настоящий момент получила новую роль в автоспорте. Об этом информирует Daily Mail. Издание отказалось раскрывать имя бывшей сотрудницы австрийской команды в силу юридических обстоятельств.

Напомним, об обвинении сотрудницы «Ред Булл» против Хорнера, который тогда был руководителем команды, стало известно в начале февраля 2024 года. После обвинений гоночный коллектив из Австрии проводил внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста, по результатам которого оправдал Кристиана. 9 июля 2025 года «Ред Булл» сообщил об увольнении Хорнера.

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