Daily Mail прояснил переговоры «Ред Булл» и Хорнера о выходном пособии на сумму $ 80 млн

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» на данный момент ещё не согласовала выходное пособие, которое получит Кристиан Хорнер после увольнения. Об этом сообщает Daily Mail. По сведениям источника, речь идёт о сумме в размере до £ 60 млн (около $ 80 млн).

Напомним, в австрийской команде Кристиан занимал должность руководителя. Об увольнении британского специалиста стало известно 9 июля. Новым главой австрийского гоночного коллектива станет Лоран Мекис, который ранее руководил «Рейсинг Буллз».

«Ред Булл» сейчас занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 192 очка.

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