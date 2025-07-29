Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл близок к многолетнему контракту с «Мерседесом», назван оклад за год — Daily Mail

Расселл близок к многолетнему контракту с «Мерседесом», назван оклад за год — Daily Mail
Комментарии

Британский гонщик Джордж Расселл близок к новому многолетнему соглашению с «Мерседесом». Об этом информирует Daily Mail. По сведениям источника, оклад пилота по новому контракту будет составлять £ 30 млн (около $ 40 млн) в год.

Сообщается, что за последние несколько недель переговоры ускорились. Источник издания, знакомый с ситуацией, подтвердил, что все основные моменты были согласованы. Более мелкие детали, такие как количество выступлений Расселла перед спонсорами, ещё предстоит утрясти.

В настоящий момент Расселл занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 157 очков.

Материалы по теме
Росберг — о ситуации между Расселлом и «Мерседесом»: с Вольфом ужасно вести переговоры

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android