Расселл близок к многолетнему контракту с «Мерседесом», назван оклад за год — Daily Mail

Британский гонщик Джордж Расселл близок к новому многолетнему соглашению с «Мерседесом». Об этом информирует Daily Mail. По сведениям источника, оклад пилота по новому контракту будет составлять £ 30 млн (около $ 40 млн) в год.

Сообщается, что за последние несколько недель переговоры ускорились. Источник издания, знакомый с ситуацией, подтвердил, что все основные моменты были согласованы. Более мелкие детали, такие как количество выступлений Расселла перед спонсорами, ещё предстоит утрясти.

В настоящий момент Расселл занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 157 очков.

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